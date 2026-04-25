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sabato 25 Aprile 2026
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MotoGp, si corre in Spagna: dalle qualifiche alla gara, orario e dove vedere (in chiaro) Gp Jerez

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Riparte la MotoGp dopo la pausa forzata, con il Gp di Jerez. Il Motomondiale torna con l’appuntamento sul circuito spagnolo, dopo l’annullamento del Gran Premio del Qatar a causa delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Si riparte dal dominio dell’Aprilia di Marco Bezzecchi: il pilota italiano, reduce da tre successi nelle prime tre gare della stagione, guida la classifica ed è pronto a stupire nuovamente anche sul circuito dedicato ad Angel Nieto. Ecco programma e orari del weekend e dove vedere il Gp di Jerez in tv e streaming.  

Ecco il programma del Gp di Jerez:  

Sabato 25 aprile
 

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche 

Ore 14.55: MotoGP – sprint 

Domenica 26 aprile
 

Ore 14: MotoGP – gara 

Il Grand Prix Estrella Galicia di Spagna verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gp sarà visibile anche in chiaro su Tv8, a partire da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15. Domenica la gara sarà visibile anche in chiaro alle 14.  

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