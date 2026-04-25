Italia ripescata ai Mondiali? Iran ‘sfotte’: “Trump non capisce di calcio”

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L’Iran ‘sfotte’ l’Italia sull’ipotesi ripescaggio ai prossimi Mondiali. Oggi, venerdì 24 aprile, l’ambasciata iraniana in Ghana ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo ufficiale X riferendosi direttamente ai cittadini e al governo italiano, dopo che ne giorni scorsi il Financial Times aveva rivelato la proposta che sarebbe arrivata dall’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, al presidente americano e al presidente della Fifa, Gianni Infantino: escludere la Nazionale della Repubblica islamica, a causa del conflitto in corso con gli Stati Uniti, in favore degli azzurri. Una prospettiva che però, ovviamente, non piace a Teheran.

“Cara Italia, quell’uomo, allergico alle civiltà, è diventato geloso e ti ha offerto qualcosa riguardo a uno sport che né gli piace né capisce”, ha scritto l’ambasciata iraniana riferendosi a Donald Trump, “sappiamo che ami troppo il calcio per prendere anche solo in considerazione un’offerta del genere”.

“L’ananas sulla pizza potresti sopportarlo. Questo, mai. Comunque, Lasciamolo alla sua confusione e torniamo ai litigi che solo le vere civiltà capiscono”, ha suggerito l’ambasciata con una nemmeno troppo velata ironia, “scegli tu l’argomento: pizza, pasta, polpette, paradiso. Avvertenza: abbiamo le prove!”.

“L’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali? Non ci penso troppo… E’ una domanda interessante… Stanno pensando di rimpiazzare l’Iran? Non vogliamo penalizzare gli atleti”, aveva detto Donald Trump, che aveva rivelato di non occuparsi dei prossimi Mondiali di calcio che gli Usa ospiteranno con Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio. E il ripescaggio dell’Italia non è quindi minimamente nei suoi pensieri.

Il presidente americano è infatti caduto dalle nuvole quando, nello Studio Ovale, arriva una domanda a tema calcistico: l’Italia potrebbe sostituire l’Iran ai Mondiali? L’ipotesi è caldeggiata da Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia. “Non ci penso troppo…”, dice Trump girando la questione al segretario di Stato Marco Rubio. Il numero 1 della diplomazia è ancora più netto.

“Non so da dove venga fuori tutto questo. Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto” agli iraniani “che non possono venire”, aveva aggiunto il segretario di Stato,”. “Il problema non sarebbero gli atleti. Sarebbero alcune delle altre persone che l’Iran vorrebbe portare, alcune delle quali hanno legami con le Guardie Rivoluzionarie. Se gli atleti verranno o no, dipenderà dalla decisione dell’Iran. Quello che non possono fare è portare un gruppo di terroristi delle Guardie Rivoluzionarie nel nostro Paese e fingere che siano giornalisti e preparatori atletici”, aveva aggiunto. “Non vorremmo penalizzare gli atleti”, aveva concluso Trump.

In ogni caso, l’ipotesi era stata scartata categoricamente dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: “Non penso sia una cosa possibile”, ha detto a margine del premio Città di Roma, “in più, come seconda cosa, mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo di andare ai Mondiali”. Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: “Non penso sia opportuno un ripescaggio al Mondiale. Ci si qualifica sul campo”.

A scatenare tutto, come detto, la proposta di Zampolli. “Ho suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l’Italia sostituisca l’Iran ai Mondiali”, aveva rivelato al Financial Times, “sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione” nel torneo al via l’11 giugno. La guerra tra Stati Uniti e Iran, congelata dalla tregua appena estesa da Trump, mette infatti in discussione la presenza della selezione della repubblica islamica alla manifestazione.

La Fifa, che non si è pronunciata ufficialmente, ha già ‘bocciato’ l’idea di Zampolli. Il quotidiano spagnolo El Pais ha infatti rivelato come fonti interne al massimo organismo di governo del calcio l’abbiano giudicata “impraticabile”. Soprattutto perché, in caso di forfait dell’Iran, un’eventualità che giudicano come improbabile, a subentrare sarebbe una Nazionale della stessa confederazione, ovvero quella asiatica. Nel caso toccherebbe quindi agli Emirati Arabi Uniti.

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