Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: “Sono sereno”

(Adnkronos) –

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell’estate dello scorso anno.

Rocchi, ha fatto sapere di essere ‘sereno e di andare avanti’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle.

“Rocchi indagato per frode sportiva? Si, ho visto la notizia. Cerchiamo ora di vedere cosa c’è. Rocchi sereno? Ci mancherebbe che non lo fosse. E’ un periodo che ci sono tante cose da fare e da prevedere, ma la situazione è quella che è. Gli arbitri in questo momento avrebbero bisogno di essere aiutati e supportati, ma se si continua con queste storie si va poco lontano. Speriamo che sia fatta chiarezza, ma con la preparazione ai Mondiali, l’Aia con il presidente inibito, la Figc con il presidente dimissionario che va verso le elezioni, gli arbitri che non fanno più parte del Consiglio federale, non sono buone notizie. Ci sono tante storie, ma sembra che nessuno se ne sia reso conto”, ha detto all’Adnkronos l’ex presidente dell’Aia Marcello Nicchi all’Adnkronos. “Io sono qua, ascolto, vedo, osservo e sento, ma mi piacerebbe che qualcuno prendesse delle decisioni. Vedo un po’ tutti interdetti. Ho fatto 12 anni il presidente dell’Aia, oltre che 55 anni l’arbitro, mai avuto un problema. E’ triste, soffro a vedere quanto sta succedendo”.

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