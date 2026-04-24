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venerdì 24 Aprile 2026
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Sinner, nervosismo a Madrid: fallisce il set point e alza il pollice

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Nervosismo per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro esordisce nel Masters 1000 spagnolo contro il francese Benjamin Bonzi, in una partita più complicata del previsto dove il numero 1 del mondo non è riuscito a esprimere al meglio il suo tennis, cadendo in momenti di vera e propria frustrazione. 

Durante il primo set Sinner si è guadagnato ben cinque palle break, non riuscendo però a trasformarne nessuna. Il parziale si è quindi allungato fino al tie break, dove l’azzurro ha avuto un set point sul 6-5, vedendoselo però annullare da Bonzi. 

La frustrazione di Sinner si è ‘scatenata’ con un ironico pollice alzato e indirizzato verso il suo angolo, probabilmente in disaccordo con alcune disposizioni tattiche offerte dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Alla fine l’azzurro si è dovuto arrendere ed è stato proprio il francese a conquistare il parziale. 

 

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