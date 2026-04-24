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venerdì 24 Aprile 2026
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Net Service Group, la Sardegna è un territorio strategico a cui crediamo da sempre

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La Sardegna per noi è un territorio strategico a cui crediamo da sempre, sin dal 2018, quando FlossLab è entrata nel gruppo. Da oggi, con GreenShare, potenziamo un primo punto dal quale andare avanti e costruire ulteriori passaggi”. Lo ha detto Gianluca Ortunali, ceo del Net Service Group, player europeo della trasformazione digitale, a margine della conferenza che si è tenuta all’Hotel Regina Margherita a Cagliari per la presentazione dell’ingresso di GreenShare, azienda che sviluppa soluzioni per mobilità sostenibile, in Flosslab, società del gruppo Net Service Group. 

“Il gruppo è formato da un insieme di aziende, ciascuna di loro ha una propria caratterizzazione – fa sapere Ortulani – La forza di questa rete è quella di riuscire a coprire più ambiti, ciascuno dei quali è coperto in maniera estremamente professionale, con centri di competenza e persone che stanno sul territorio”.  

“I recenti ingressi di Oikos Area e GreenShare hanno contribuito a rafforzare la capacità del gruppo. Il primo ci ha permesso di fare consulenza ad altissimo livello, mentre il secondo ci consente di poter raggiungere un centro di competenza sulla mobilità, fondamentale nell’ambito della smart moblity”, conclude Ortulani. 

economia

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