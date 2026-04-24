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venerdì 24 Aprile 2026
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Musica, Vicari (Roma Tre Orchestra): “Festival Garbatella è esperienza popolare”

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(Adnkronos) – “Saranno programmi monografici dedicati al grande repertorio: sette incontri con sette autori fondamentali come Mozart, Beethoven, Brahms. Portarli per strada, a contatto diretto con le persone, in una zona popolare come Garbatella, ha tolto quell’aspetto elitario che esiste in certo mondo della musica classica ma che è completamente assente dallo spirito della Roma Tre Orchestra. È un’occasione per rendere popolare e democratica la grande musica, per portarla davvero a tutti”. Lo ha dichiarato Valerio Vicari, direttore artistico della Roma Tre Orchestra, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica a Roma ‘La musica è una cosa meravigliosa’ che si è tenuta presso il Ministero della Cultura. 

“Torna per la seconda volta il festival alla Garbatella – ha proseguito Vicari – in una sede bellissima che ci mette a disposizione Inps e grazie al sostegno di Fondazione Roma e del Ministero della Cultura. Tutto questo avviene dopo il successo dello scorso anno. La Roma Tre Orchestra è composta da 60 elementi, giovani under 35, che saranno guidati da grandi direttori come Gustav Kuhn, Enrico Bronzi, Luigi Piovano e tanti altri. L’idea è quella di rendere davvero questo grande repertorio accessibile a tutti. Il pubblico penso lo abbia capito e ha amato questi capolavori per quello che sono, senza filtri, in maniera estremamente naturale”.  

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