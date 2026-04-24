Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno

(Adnkronos) – La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l’anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa mattina alle 10 l’Ammiraglio comandante Alberto Tarabotto, il prefetto Giancarlo Dionisi, il sindaco Luca Salvetti, il vescovo Simone Giusti e il presidente dei circoli velici livornesi, Andrea Mazzoni, hanno tagliato il nastro tricolore presso il Villaggio della Vela a Porta a Mare. Nei loro discordi di benvenuto, le autorità hanno ricordato il profondo rapporto fra Livorno e il mare, e soprattutto la grande valenza dello sport come veicolo di pace e di dialogo fra i popoli, citando la storica “diplomazia del ping-pong” negli anni ’70 fra Stati Uniti e Cina: due delle 33 delegazioni straniere presenti alla Settimana Velica Internazionale 2026. Al termine, il pubblico ha potuto assistere a una dimostrazione di incursori del Comsubin della Marina. Tre operatori hanno effettuato un lancio di precisione con il paracadute sullo specchio d’acqua di fronte al Villaggio, portando a terra la bandiera della SVI, quella del Comando Subacquei e Incursori e la bandiera della Marina Militare Italiana.

Dopo il taglio del nastro, via alle attività del Villaggio, che proseguiranno con ingresso libero fino a domenica 3 maggio:

• Mostra fotografica “On Board” del fotografo Carlo Mari;

• Mostra sui sommergibili a cura dell’Associazione Betasom;

• Laboratori e iniziative dedicate all’inclusione e alla cultura del mare;

• Stand tematici e attività sportive.

«Siamo lieti di aver mantenuto un alto livello agonistico – ha detto nel suo indirizzo di saluto l’ammiraglio Tarabotto – con la regata della classe 420/470 che sarà valida per il campionato nazionale della Federazione Italiana Vela e per le qualificazioni agli Europei. Siamo certi che, come ogni anno, l’ammirazione per le gesta degli atleti in mare contribuirà a diffondere ancora di più l’amore per la vela e il mare in una città che ha un rapporto simbiotico con l’elemento blu. L’altro pilastro della SVI è l’inclusività: quest’anno – ha proseguito il comandante dell’Accademia Navale – sarà presentata una nuova imbarcazione per rendere la vela ancora più accessibile a chi ha problemi fisici.

Inoltre, avremo ospite Andrea Quarto, ex incursore della Marina rimasto gravemente ferito durante un’operazione e oggi vice campione del mondo nel sollevamento pesi paralimpico. Ultimo, ma non ultimo, il cuore della SVI: la presenza a Livorno di tanti graditissimi ospiti da quattro continenti. Un arricchimento per loro e per tutti gli Allievi dell’Accademia Navale impegnati nell’organizzazione di una Settimana Velica ricchissima di eventi». La seconda giornata della SVI era cominciata alle 9, sotto i portici dell’Area Allievi dell’Accademia Navale, con l’inaugurata della mostra dei migliori disegni del concorso per le scuole “Il mare, le vele”, giunto alla 30a edizione, che sarà visitabile fino al 3 maggio durante gli open day dell’istituto di formazione.

Il pomeriggio vede in programma altri eventi, sia in mare che a terra: alle 13 partirà la prima manche della Naval Academies Regatta (equipaggi delle Marine estere più quello dell’Accademia navale e alcuni atleti non militari) su imbarcazioni della classe “Tridente 16”, che si svolgerà nello specchio d’acqua compreso fra l’istituto e la Terrazza Mascagni.

Gli altri eventi della giornata si terranno all’interno dell’Accademia, con due importanti conferenze a tema marino. Alle 14:30, nella sala conferenze dell’Accademia Navale si parlerà del rapporto fra Salute degli oceani e salute umana, con il direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, Andrea Piccioli, e il direttore del centro nazionale per la sicurezza delle acque, Luca Lucentini. La stessa sala ospiterà alle 18 l’evento conclusivo della giornata: un incontro per parlare di Vele d’epoca con il presidente nazionale dell’associazione dei loro proprietari, Luigi Rolandi. Per visitare il Villaggio della Vela non è richiesto alcun accredito.

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