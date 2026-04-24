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venerdì 24 Aprile 2026
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Gasperini: “Ranieri? La Roma mi ha confermato fiducia, ora parliamo di calcio…”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il comunicato della Roma di oggi, venerdì 24 aprile, “evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa prima della partita in trasferta contro il Bologna, commentando la separazione tra la società giallorossa e l’ex allenatore Claudio Ranieri, che negli ultimi mesi ha ricoperto il ruolo di senior advisor. Il tecnico giallorosso inoltre si è detto “molto sorpreso” dalle opinioni di Ranieri su di lui: “Non ne ho mai avuto la sensazione”. 

Gasperini ha continuato: “Non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano. Dentro Trigoria si fa calcio, spero si faccia calcio, è dove io cerco solo di fare calcio. Le altre componenti, lo stadio con tantissimi tifosi, chi segue le nostre vicende, come voi. Vorrei che anche voi tornaste a parlare di calcio. Io sono stato tirato dentro. Non voglio parlare di altre discussioni”. 

 

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