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venerdì 24 Aprile 2026
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Conti pubblici, Salvini: “Serve scostamento di diversi miliardi per caro carburanti”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Serve uno scostamento di diversi miliardi per rispondere al caro carburanti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando nell’aula della Camera per il via libera definitivo al decreto sicurezza.  

“Io sono qui per il decreto sicurezza, poi c’è il Consiglio dei ministri e poi torno in ufficio per il caro carburanti. Oggi è una bella giornata nonostante i problemi a livello mondiale perché questo decreto sicurezza entra in positivo nelle case degli italiani e sulle strade percorse dagli italiani”, ha aggiunto il vicepremier. 

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