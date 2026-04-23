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giovedì 23 Aprile 2026
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Sinner, allenamento a Madrid e Cerundolo… si infuria

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner fa ‘infuriare’ Francisco Cerundolo a Madrid. Il tennista argentino si è allenato con l’azzurro sui campi della capitale spagnola, dove il numero 1 del mondo farà il suo esordio venerdì 24 aprile contro il francese Bonzi. Per prepararsi al secondo Masters 1000 sulla terra, dopo il trionfo di Montecarlo, Sinner ha scelto di allenarsi con Cerundolo, che però si è lasciato andare a qualche momento di frustrazione. 

Durante il set che ha chiuso la sessione infatti, Sinner ha sfoggiato il suo pieno repertorio: ace, vincenti e anche qualche palla corta, lasciando poco e niente all’avversario.  

Cerundolo si è rivolto più volte verso il suo angolo, allargando le braccia e sfogandosi. Il tutto è stato ripreso in un video diventato rapidamente virale su X. 

 

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