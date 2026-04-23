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giovedì 23 Aprile 2026
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Imprese, Colistra (GreenShare): “Con ingresso in Flosslab accesso a tavoli più prestigiosi”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Con l’ingresso in Net Service Group le prospettive di crescita si fortificano. Il percorso che si conclude oggi nasce con l’obiettivo di riuscire a portare ancora di più una crescita organica della nostra struttura, insieme ad un gruppo che ci aiuterà in questo percorso”. Così Giuseppe Colistra, ceo di GreenShare, azienda che costruisce soluzioni all’avanguardia per la mobilità, a margine della conferenza stampa che si è tenuta all’Hotel Regina Margherita a Cagliari per presentare l’ingresso in Flosslab, società del gruppo Net Service Group. 

  

“Far parte di questo gruppo è sicuramente importante per irrobustire le nostre spalle – spiega Colistra – Ci consentirà di andare a giocare partite più importanti e di andare su tavoli più prestigiosi. Lo faremo sicuramente portando la nostra esperienza, il nostro know-how, su cui siamo molto forti e ci fa piacere che il gruppo lo abbia capito”. 

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