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giovedì 23 Aprile 2026
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Design Week 2026, Stella (Confindustria Nautica): “Design Innovation Award occasione per rilancio Salone Nautico”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il Design Innovation Award di Confindustria Nautica è il riconoscimento indipendente che abbiamo lanciato nel 2020, un anno particolarmente difficile e instabile a causa della pandemia da Covid in cui, però, il Salone Nautico Internazionale a Genova è riuscito a svolgersi in presenza e in sicurezza, unico evento europeo del comparto. Questo premio, che riconosce l’eccellenza progettuale e promuove una cultura dell’innovazione sostenibile nella nautica, ha rappresentato una scelta coraggiosa e un atto di responsabilità non simbolico, attraverso il quale trasformare un momento di profonda incertezza in un’occasione di rilancio e di posizionamento per il Salone nautico”. Lo ha detto oggi a Milano Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo al talk “Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract” presso lo Showroom Trussardi. Durante l’incontro, che si è tenuto nel corso della Design Week 2026, è stata presentata la partnership tra le due realtà. 

Il premio “riconosce l’investimento in innovazione e sostenibilità delle imprese e degli espositori presenti al Salone Nautico Internazionale e valorizza le eccellenze progettuali -. prosegue Stella – In questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni: dai 40 progetti presentati alla prima edizione, ora siamo arrivati ad esaminare oltre 90 candidature ogni anno, con un livello di qualità sempre maggiore. Il Design Innovation Award si è inoltre sempre posto come un trampolino di lancio per realtà emergenti, in grado di interpretare le visioni progettuali future nel settore della nautica”. “Il riconoscimento è oggi parte integrante dell’identità del Salone Nautico, che non è solo una manifestazione espositiva, ma uno strumento di sistema che accompagna la crescita dell’intera filiera. Il premio rappresenta un vero e proprio osservatorio sull’innovazione: in ogni edizione, anche grazie alla qualità del percorso che abbiamo costruito, con un processo di selezione solido e uno sguardo internazionale, consente di leggere lo stato dell’arte del design nautico – conclude – e di individuare i linguaggi emergenti, le nuove soluzioni progettuali, le direzioni verso cui il settore si sta muovendo”. 

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