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giovedì 23 Aprile 2026
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Design, Formenti (Confindustria Nautica): “Con Trussardi uniamo due eccellenze Made in Italy”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La collaborazione con Trussardi nasce in modo naturale, mettendo in dialogo due ambiti di eccellenza del Made in Italy: da un lato la nautica da diporto e la sua vetrina d’eccellenza – il Salone Nautico Internazionale, dall’altro la moda, il design e il lifestyle. Sono mondi che parlano sempre più tra loro, che condividono attenzione per la qualità, per il progetto, per i materiali, ma anche per l’esperienza complessiva dell’abitare, che sia sulla terra o in mare”. Lo ha detto oggi a Milano Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, intervenendo al talk “Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract” presso lo Showroom Trussardi. L’appuntamento, che si è tenuto nel corso della Design Week 2026, è stata l’occasione per annunciare la partnership tra le due realtà. 

Una collaborazione che “completa il Dna dell’industria nautica italiana che a oggi è l’industria di settore più importante al mondo – osserva Formenti – Forte del saper fare italiano, unito al design e alla creatività”. In merito alla partnership con il brand di lusso, Formenti afferma: “Crediamo molto in questo tipo di sinergie – continua – perché rappresentano un’opportunità concreta di crescita e di evoluzione per entrambi i settori, in un’ottica di visione integrata. Siamo convinti che questo percorso comune potrà portare risultati importanti e generare nuove opportunità, mettendo a sistema competenze, creatività e capacità progettuale”. Durante l’incontro ospitato “in una delle case più storiche del design italiano, dove la bellezza non è ostentata, ma trasuda da ogni angolo”, è stata anche presentata la nuova edizione del Design Innovation Award, insieme alla pubblicazione dedicata alle prime sei edizioni del premio, istituito nel 2020 da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale. “In questo contesto – aggiunge il presidente – il Design Innovation Award rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il nostro settore racconta e valorizza l’innovazione, il talento e la qualità del progetto. 

Formenti conclude soffermandosi ancora sulla collaborazione con Trussardi che arrederà diverse aree del Salone nautico di Genova. “Questa collaborazione per noi è fonte di orgoglio, ma anche di ispirazione e di visione sul futuro”, conclude. 

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