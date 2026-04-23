spot_img
giovedì 23 Aprile 2026
spot_img

Consumi, Bacchiega (Esselunga): “Promozione stili di vita sani è parte nostro piano di sostenibilità”

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “È un’iniziativa per noi fondamentale, che si inserisce nel nostro piano di sostenibilità, che ha tra gli obiettivi la promozione di stili di vita sani e corretti attraverso progetti di comunicazione insieme ai nostri fornitori e a esperti di settore. In questo percorso abbiamo trovato in Diageo un partner fortemente allineato, che ha evidenziato l’importanza e la rilevanza sociale di questo tipo di iniziative. L’obiettivo è infatti quello di parlare in maniera chiara ai nostri consumatori, trasferendo l’importanza di essere informati e di adottare scelte e comportamenti consapevoli e responsabili rispetto al consumo di alcol”. È quanto affermato da Laura Bacchiega, responsabile Sviluppo e Coordinamento Progetti Commerciali di Esselunga, in occasione del lancio della campagna “Se scegli di bere, bevi responsabilmente” oggi a Roma, promossa da Diageo ed Esselunga. Il via alla campagna si inserisce nell’ambito della presentazione della Giornata del Consumo consapevole di qualità, un’iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su proposta di Alberto Luigi Gusmeroli.  

“La campagna partirà il 27 aprile e sarà attiva nei nostri negozi fino al 30 giugno, coinvolgendo tutti i punti vendita della catena e i bar Atlantic. Saranno presenti materiali informativi con messaggi chiari, lineari e immediati legati al concetto del bere responsabilmente. Vogliamo infatti trasmettere un messaggio fondamentale: quantità diverse di vino, birra e superalcolici possono contenere la stessa quantità di alcol. Per questo informeremo i nostri consumatori attraverso materiali sugli scaffali dedicati, mentre contenuti analoghi saranno trasmessi anche sugli schermi dei bar Atlantic. A ciò si affiancherà una campagna digital sui canali social di Esselunga”, ha aggiunto. 

“Infine, il 10 giugno è previsto un momento dedicato: in una selezione di punti vendita, ciascuno rappresentativo delle sette regioni in cui siamo presenti, saranno attivate iniziative con personale formato di DrinkIq, che presenterà ai clienti i contenuti della campagna e li inviterà a compilare un questionario anonimo, composto da dieci domande, pensato per aiutarli a comprendere le proprie abitudini di consumo”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie