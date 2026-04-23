Caso Garlasco, spunta pista alternativa che coinvolge ancora Sempio: depositato esposto con audio su presunto depistaggio

(Adnkronos) – Una nuova pista sul caso Garlasco che vedrebbe coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi ancora Andrea Sempio e farebbe riferimento a pressioni sulle indagini e depistaggi. E’ quella che spunta dall’esposto, con più audio allegati, depositato oggi, giovedì 23 aprile, alla Procura di Milano.

Del materiale sonoro aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone ospite in diverse trasmissioni tv dedicate al caso. Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all’attenzione della Procura generale di Milano “i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine” sul delitto del 13 agosto 2007.

“Il deposito è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza”. Gli audio fanno riferimento a conversazioni carpite quest’anno e si riferirebbero a una presunta pista alternativa che coinvolge più persone (tra cui Andrea Sempio, indagato con l’assassino Alberto Stasi per l’omicidio in concorso) e uno scenario alternativo rispetto alla verità giudiziaria. Da quanto trapela in alcune registrazioni, una persona farebbe riferimento a presunte pressioni esercitate nel tentativo di deviare le indagini.

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