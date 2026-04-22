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mercoledì 22 Aprile 2026
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Sostenibilità, Meggetto (Legambiente): “Comunicazione è fondamentale”

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(Adnkronos) – “Legambiente nella sua storia quello che ha sempre pensato di dover mettere in campo è la comunicazione: non facciamo solo le cose per i nostri soci, la comunicazione è una parte fondamentale”. Così Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia, in occasione della prima conferenza nazionale ‘Sostenibilità e giornalismo responsabile’, promossa da Conai, questa mattina a Milano. 

Meggetto spiega che “non è facile, per esempio, ottenere le informazioni: spesso ci scontriamo, anche sui grandi temi, su chi ci dà l’informazione corretta. E’ un compito difficile se vogliamo dire cose corrette che hanno a che fare con un dato scientifico”. Poi – osserva la presidente Legambiente Lombardia – c’è il tema della verifica del dato (“anche noi facciamo questo lavoro di andare a verificare”) e della rapidità ( “è complicato stare sul pezzo e paghiamo anche noi il fatto di dover essere rapidi”). 

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