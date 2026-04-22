Procaccini (Fdi): “Un altro ambientalismo è possibile”

(Adnkronos) – La presentazione a Roma del libro ‘L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura’ scritto dall’europarlamentare di Fdi con la prefazione di Giorgia Meloni.
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politica
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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