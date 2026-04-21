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martedì 21 Aprile 2026
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Vacanze sportive a Cesenatico con l’Eurocamp: riaperte le iscrizioni per ragazzi

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Prima Pagina - AdnKronos

Torna anche quest’anno, nei prossimi mesi estivi, la settimana di vacanza sportiva residenziale a Cesenatico, dedicata alle ragazze e ai ragazzi del territorio. Un’opportunità attesa che unisce movimento, socialità e crescita collettiva in uno dei villaggi balneari più noti d’Italia.

La collaborazione tra il Comune di Corciano, il Centro socioculturale Cardinali e l’Eurocamp di Cesenatico si rinnova per offrire ai giovanissimi corcianesi, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, una settimana di vacanza nel celebre villaggio balneare. I posti disponibili sono 48 e le preiscrizioni sono già aperte.

Il soggiorno è in programma dal 26 luglio al 1° agosto 2025. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età e seguiti in ogni fase da istruttori Eurocamp qualificati. Le attività, sia in mare che sulla terraferma, sono progettate per unire gioco, movimento e rispetto delle capacità individuali.

La quota individuale di partecipazione è fissata a 470 euro, comprensiva del trasporto andata e ritorno da Corciano e della visita al parco acquatico Atlantica. È possibile aggiungere la visita a Mirabilandia a un costo aggiuntivo di 45 euro, comprensivo del trasporto interno Eurocamp.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online di preiscrizione entro il 20 maggio, disponibile all’indirizzo indicato nell’avviso ufficiale del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi socioeducativi all’indirizzo e-mail dedicato, specificando nell’oggetto «VACANZE SPORTIVE A CESENATICO».

Questa iniziativa, reintegrata già lo scorso anno dopo una pausa, conferma la volontà dell’amministrazione comunale e dei suoi partner di investire nel benessere e nella socializzazione delle giovani generazioni del territorio. La risposta delle famiglie nelle edizioni precedenti lascia ben sperare per il rapido esaurimento dei 48 posti disponibili.

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