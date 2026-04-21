spot_img
martedì 21 Aprile 2026
spot_img

Sinner, venerdì l’esordio a Madrid: dove vedere il match di Jannik

adn-primapagina
10

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro è pronto a scendere in campo anche nel Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Il numero uno del mondo punta a un successo in un Masters 1000 per scolpire un altro record, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un’impresa del genere con tornei di questo livello. 

Giocando nella capitale spagnola, l’azzurro punta inoltre a guadagnare punti su Alcaraz in ottica ranking Atp e soprattutto a consolidare il suo livello in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.  

Ma quando debutterà Sinner a Madrid? Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo venerdì 24 aprile per il suo esordio nel Masters 1000 spagnolo (orario ancora da confermare) contro un qualificato, nel secondo turno. Ecco le altre possibili date dei match del numero uno: 

Secondo turno venerdì 24 aprile 

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile 

Ottavi di finale martedì 28 aprile 

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile 

Semifinali venerdì 1 maggio 

Finale domenica 3 maggio 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie