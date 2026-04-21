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martedì 21 Aprile 2026
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Sergio Castellitto attacca i David di Donatello: “Bisognerebbe demolire la congregazione”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Bisognerebbe demolire la congregazione dei David di Donatello e poi riparlarne”. Così Sergio Castellitto – in occasione della presentazione a Roma della serie italiana Hbo Max ‘In utero’ – commenta la proposta lanciata dal movimento #Siamoaititolidicoda, a sostegno delle difficoltà che sta vivendo il cinema italiano, che chiede ai candidati di David di Donatello di boicottare la cerimonia di premiazione, in programma il 6 maggio in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà. “Non ne so nulla e sono abbastanza disinteressato”, dichiara Castellitto, rispondendo anche alla domanda sull’assenza di film italiani al Festival di Cannes. “Noi non siamo candidati e nemmeno nostro figlio Pietro”, aggiunge Margaret Mazzantini, regista e scrittrice, moglie di Castellitto.  

Parlando del suo lavoro, Castellitto ricorda il recente film, realizzato appunto insieme alla moglie, dal titolo ‘Regina’: “Abbiamo fatto un film e firmato la regia assieme. È scritto da Margaret. Noi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con il nostro artigianato intimo”. 

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