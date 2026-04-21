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martedì 21 Aprile 2026
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Coppa Italia, oggi semifinale Inter-Como – La partita in diretta

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(Adnkronos) –
Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale – in diretta tv e streaming -. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia, che ha lasciato tutto aperto in ottica qualificazione per la finale. Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Inter-Como? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su Canale 5. La partita si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. 

La finale di Coppa Italia si giocherà il 13 maggio. Chi passa il turno affronterà all’ultimo atto del torneo la vincente di Atalanta Lazio, in programma domani sera alle 21.  

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