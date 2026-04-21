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martedì 21 Aprile 2026
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Carburanti, benzina e diesel continuano a scendere: prezzi medi

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(Adnkronos) – Ancora in calo oggi martedì 21 aprile, per il 12esimo giorno consecutivo, i prezzi medi di benzina e diesel. Staffetta Quotidiana segnala nuovi tagli sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Praticamente azzerata la differenza di prezzo tra compagnie e pompe bianche, sia sulla benzina che sul gasolio.  

Dal picco del 9 aprile, la benzina è scesa di 4,5 centesimi, il gasolio di quasi dieci, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati hanno perso rispettivamente circa 6 e 30 centesimi. Questa mattina i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,747 euro/litro (-11 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,087 euro/litro (-16 millesimi). Il Gpl è a 0,795 euro/litro (invariato), il metano a 1,579 euro/kg (-3). In autostrada, la benzina self è a 1,785 euro (-6), il diesel a 2,130 euro (-11), il Gpl a 0,900 euro (invariato) e il metano a 1,598 euro (invariato). 

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due quelli del gasolio. Per Q8 si registra un ribasso di un centesimo sulla benzina e di cinque sul gasolio. Per Tamoil -3 centesimi sulla benzina e -1 sul gasolio. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), le medie elaborate dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,759 euro/litro (compagnie 1,758, pompe bianche 1,759), diesel self service a 2,104 euro/litro (compagnie 2,105, pompe bianche 2,103). Benzina servito a 1,895 euro/litro (compagnie 1,932, pompe bianche 1,827), diesel servito a 2,242 euro/litro (compagnie 2,279, pompe bianche 2,173). Gpl servito a 0,802 euro/litro (compagnie 0,806, pompe bianche 0,797), metano servito a 1,581 euro/kg (compagnie 1,583, pompe bianche 1,580), Gnl 1,537 euro/kg (compagnie 1,554 euro/kg, pompe bianche 1,524 euro/kg). 

Sulla benzina self service Eni è a 1,743 euro/litro (1,951 il servito); IP a 1,773 (1,940 servito); Q8 a 1,762 (1,932 servito); Tamoil a 1,751 (1,833 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,079 (2,285 servito); IP a 2,132 (2,299 servito); Q8 a 2,110 (2,285 servito) e Tamoil a 2,085 (2,176 servito). 

Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi, martedì 21 aprile 2026, dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il dodicesimo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità “self service” è pari a 1,747 euro/l per la benzina e 2,087 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,785 euro/l per la benzina e 2,130 euro/l per il gasolio. 

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