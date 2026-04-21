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martedì 21 Aprile 2026
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Bf: al via Opa promossa da Arum e Dompè, offerti 5 euro ad azione

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Al via Opa volontaria totalitaria promossa congiuntamente sulle azioni ordinarie di Bf Spa promossa congiuntamente da F. Vecchioni (Arum) e Dompé Holding. Le due società rendono noto di aver assunto oggi la decisione che riguarda la totalità delle azioni ordinarie di Bf incluse quelle proprie detenute dall’emittente, quotate e ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, dedotte le azioni già detenute dagli offerenti alla data odierna. 

In particolare, l’Offerta ha a oggetto massime 133.242.020 azioni, rappresentative del 50,878% del capitale sociale dell’Emittente, ovvero la totalità delle azioni, dedotte: le 63.235.900 azioni, rappresentative del 24,147% del capitale sociale dell’emittente, detenute da Arum e 65.405.471 azioni, pari al 24,975%, detenute da Dompé Holdings. Gli offerenti pagheranno un corrispettivo in denaro pari a 5,00 euro per ciascuna azione oggetto dell’Offerta portata in adesione. L’Offerta – si spiega – non è finalizzata a ottenere il delisting delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan. 

Bper Corporate & Investment Banking assiste Arum quale mandated lead arranger e underwriter del finanziamento e advisor finanziario, nonché entrambi gli offerenti quale intermediario incaricato. 

economia

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