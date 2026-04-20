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lunedì 20 Aprile 2026
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Tragedia sull’A1 durante protesta tir: camionista travolto e ucciso da un’auto

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Grave incidente stradale durante la protesta dei tir: morto un camionista di 55 anni. È accaduto nella notte nel tratto casertano dell’A1, nei pressi dell’area di servizio di San Nicola La Strada, non lontano dall’uscita di Caserta Sud, mentre la colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale. Il 55enne era a piedi, impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante, quando un’auto sarebbe piombata ad alta velocità, investendolo. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. La protesta degli autotraportatori è stata interrotta poco prima delle 5 di stanotte.  

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