Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7.5 nel nord: avvistato tsunami, controlli a centrale nucleare di Onagawa

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.5 della scala Richter si è verificato oggi nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un’allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l’epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico.

Lo tsunami è stato avvistato al largo delle coste giapponesi e un’onda anomala alta 80 centimetri è stata registrata nel porto di Kuji, due minuti dopo una prima onda di 70 centimetri e 41 minuti dopo la scossa.

Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall’epicentro.

Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News, il treno ad alta velocità che collega la capitale Tokyo con la città settentrionale di Aomori ha interrotto le sue corse a seguito del forte sisma.

Inoltre le autorità stanno controllando la centrale nucleare di Onagawa per verificare la presenza di eventuali anomalie in seguito al terremoto.

La premier Sanae Takaichi ha esortato gli abitanti delle zone colpite a mettersi in salvo in aree più sicure. “Il governo ha immediatamente istituito un ufficio di collegamento presso il Centro di gestione delle crisi del primo ministro. Ho incaricato delle squadre di valutare i danni e fornire informazioni al pubblico. Chi si trova nelle zone più colpite è pregato di rimanere in allerta per possibili scosse di assestamento di simile intensità”, si legge nella nota diffusa dalla premier.

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