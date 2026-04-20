spot_img
lunedì 20 Aprile 2026
spot_img

Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 20 aprile, la squadra di Vanoli affronta il Lecce al Via del Mare nel monday night della 33esima giornata di campionato. I viola, quindicesimi (a +8 proprio sui salentini terzultimi), arrivano dal successo nell’ultimo turno contro la Lazio e hanno forse il match point per mettere al sicuro la permanenza nella massima serie, mentre gli uomini di Di Francesco – in piena lotta salvezza – hanno perso contro il Bologna e non possono più sbagliare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45: 

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco 

FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli 

 

Lecce-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Zona Dazn 2). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie