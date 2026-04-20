spot_img
lunedì 20 Aprile 2026
spot_img

Giovane trovato morto in un garage a Vasto, fermato il padre: omicidio per lite familiare degenerata﻿

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Svolta sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva: i carabinieri hanno sottoposto a fermo il padre, Antonio Sciorilli, 52 anni, dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, giurista e avvocato. L’uomo, ascoltato per ore nella caserma della compagnia di Vasto, avrebbe confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio. 

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Vasto, con il coordinamento dei pubblici ministeri Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin, alla luce dei gravi indizi raccolti nelle ore successive al ritrovamento del corpo del giovane. Il ragazzo, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’imbocco del garage del condominio in cui viveva con la famiglia. E’ stato colpito al torace, con più fendenti.  

Determinanti le tracce di sangue individuate dalla Scientifica, anche con l’utilizzo del luminol, sul pianerottolo dell’abitazione e all’interno dell’ascensore, oltre che nel garage. I rapporti in casa non sarebbero stati sereni: nel 2024 il 52enne aveva denunciato il figlio per episodi di violenza domestica, con l’attivazione del ‘codice rosso’. L’avvocato Massimiliano Baccalà assiste il fermato. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie