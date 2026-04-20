Giovane trovato morto in un garage a Vasto, fermato il padre: omicidio per lite familiare degenerata﻿

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Svolta sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva: i carabinieri hanno sottoposto a fermo il padre, Antonio Sciorilli, 52 anni, dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, giurista e avvocato. L’uomo, ascoltato per ore nella caserma della compagnia di Vasto, avrebbe confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Vasto, con il coordinamento dei pubblici ministeri Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin, alla luce dei gravi indizi raccolti nelle ore successive al ritrovamento del corpo del giovane. Il ragazzo, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’imbocco del garage del condominio in cui viveva con la famiglia. E’ stato colpito al torace, con più fendenti.

Determinanti le tracce di sangue individuate dalla Scientifica, anche con l’utilizzo del luminol, sul pianerottolo dell’abitazione e all’interno dell’ascensore, oltre che nel garage. I rapporti in casa non sarebbero stati sereni: nel 2024 il 52enne aveva denunciato il figlio per episodi di violenza domestica, con l’attivazione del ‘codice rosso’. L’avvocato Massimiliano Baccalà assiste il fermato.

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