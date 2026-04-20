spot_img
lunedì 20 Aprile 2026
spot_img

Caressa e il cuscino per Di Canio: “Così se prendi a testate il tavolo…”

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Fabio Caressa ‘sfotte’ Paolo Di Canio. Il giornalista è stato protagonista di un siparietto con l’ex attaccante, tra le altre, della Lazio durante l’ultima puntata di Sky Sport Club, porgendo a Di Canio un cuscino per non ripetere quanto visto la settimana precedente. 

Di Canio infatti, durante il dibattito calcistico, aveva preso a testate il tavolo, finendo per farsi male. Tutto era iniziato da una domanda della giornalista Federica Masolin, che gli aveva chiesto quando le squadre di Serie A sarebbero arrivate al livello di quelle di Premier League. Un tema che ha mandato in escandescenza Di Canio, che ha ribattuto con un “vuoi farmi intristire?”, cominciando a prendere a testate il tavolo, “tu mi hai provocato e io mi spacco la testa”. Risultato? Bernoccolo e imbarazzo in studio. 

Per scongiurare tutto questo Caressa ha detto all’ex attaccante: “Aspetta Paolo, se parliamo di calcio inglese ti metto il cuscino, non sia mai che dai altre capocciate sul tavolo”, porgendo a Di Canio un vero cuscino e provocando le risate dello studio. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie