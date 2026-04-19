spot_img
lunedì 20 Aprile 2026
spot_img

Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio﻿

adn-primapagina
11

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a Vasto (Chieti), nel garage della palazzina dove viveva con i genitori, una traversa della circonvallazione Histoniense nel centro della cittadina. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stato accoltellato. Il giovane, figlio di un avvocato impiegato nella Asl Lanciano Vasto Chieti, sarebbe stato trovato morto dalla mamma, cassiera al Conad di Vasto. Avrebbe sul corpo i segni di diverse coltellate. Sul posto le forze dell’ordine, con i carabinieri a coordinare le indagini con il coordinamento dei pubblici ministeri Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. Quest’ultima si occuperebbe, in particolare, del caso.  

“Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunità alla famiglia del giovane tragicamente scomparso. E’ una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi. Confido nel lavoro delle autorità preposte che sono certo riusciranno a far emergere la verità”. Così il sindaco di Vasto (Ch), Francesco Menna, in relazione all’omicidio di Andrea Sciorilli, 22 anni il prossimo settembre.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie