Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio﻿

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a Vasto (Chieti), nel garage della palazzina dove viveva con i genitori, una traversa della circonvallazione Histoniense nel centro della cittadina. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stato accoltellato. Il giovane, figlio di un avvocato impiegato nella Asl Lanciano Vasto Chieti, sarebbe stato trovato morto dalla mamma, cassiera al Conad di Vasto. Avrebbe sul corpo i segni di diverse coltellate. Sul posto le forze dell’ordine, con i carabinieri a coordinare le indagini con il coordinamento dei pubblici ministeri Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. Quest’ultima si occuperebbe, in particolare, del caso.

“Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunità alla famiglia del giovane tragicamente scomparso. E’ una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi. Confido nel lavoro delle autorità preposte che sono certo riusciranno a far emergere la verità”. Così il sindaco di Vasto (Ch), Francesco Menna, in relazione all’omicidio di Andrea Sciorilli, 22 anni il prossimo settembre.

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