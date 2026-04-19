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lunedì 20 Aprile 2026
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Juve-Bologna, tributo da brividi per Manninger: in campo anche Buffon, Bonucci e Chiellini

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Juventus rende omaggio ad Alex Manninger, ex portiere bianconero scomparso a 48 anni in un tragico incidente stradale (la sua auto è stata travolta da un treno nei pressi di un passaggio a livello). Durante il riscaldamento prima della partita contro il Bologna di oggi, domenica 19 aprile, i giocatori della Juventus sono scesi in campo indossando una maglia speciale con il nome dell’austriaco e il suo numero 13. A cominciare dai tre portieri Di Gregorio, Pinsoglio e Scaglia. 

Per il portiere, un minuto di silenzio. Poi, tra gli applausi, alcuni dei suoi vecchi compagni di squadra – tra cui Buffon, Chiellini, Marchisio e Bonucci – hanno portato una corona di fiori sotto la Curva. Un momento toccante, accompagnato dalla commozione dello Stadium. La Juve è in campo con il lutto al braccio.  

 

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