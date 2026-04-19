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domenica 19 Aprile 2026
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Ascolti sabato 18 aprile, Amici vince il prime time

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(Adnkronos) – Sabato sera all’insegna del Biscione, che vince prime time e Access. ‘Amici’ in onda ieri 18 aprile su Canale 5 si aggiudica infatti il podio nella gara degli ascolti di ieri della prima serata con 3.009.000 telespettatori e uno share del 22.4%, lasciando in seconda posizione ‘Canzonissima’ su Rai1 che totalizza 2.283.000 spettatori e il 17.9%.  

Su Rete4, funziona bene un intramontabile della commedia all’italiana come ‘Don Camillo e l’onorevole Peppone’ che totalizza 1.002.000 spettatori e il 6.5% di share, mentre su La7 ‘In Altre Parole’ conquista 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte, ma scende a 670.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte ‘In Altre Parole… Ancora’. Su Italia1 ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ ottiene 748.000 spettatori (4.6%), mentre sul Nove ‘Accordi & Disaccordi’ registra 579.000 spettatori con il 3.9%, su Rai2 ‘The Rookie’ ne ottiene 613.000 pari al 3.8% di share. Su Rai3 ‘Il capo perfetto’ raggiunge 546.000 spettatori e il 3.5%.  

Access prime time appannaggio di Canale 5, con ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti che totalizza 4.075.000 telespettatori e il 23% di share, mentre il ‘concorrente’ ‘Affari tuoi’ su Rai1 ne registra 3.935.000 spettatori e il 22.4%. Alla distanza il terzo gradino del podio che è di ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ su Italia1 con 1.065.000 spettatori e il 6.1% di share.  

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