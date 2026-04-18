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sabato 18 Aprile 2026
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Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Parma passa di misura sul campo dell’Udinese nella 33esima giornata di Serie A oggi, sabato 18 aprile: 0-1 il risultato finale. Tre punti preziosi in chiave salvezza per gli emiliani, ora al 13esimo posto a 39 punti. Friulani fermi all’11esimo con 43 punti.  

Dopo un primo tempo senza reti, la partita si sblocca nel secondo tempo con il vantaggio agguantato dal Parma al 52′: gol di Elphege favorito da una serie edi errori della difesa friulana. Pareggio sfiorato in due occasioni consecutive, al 76′ con Gueye che trova di testa la traversa e un minuto dopo con Zaniolo anche lui di testa, la palla sfiora il palo dal lato esterno. Altro pareggio sfiorato per Gueye all’83’, tiro debole che finisce dritto tra le mani di Suzuki. Sei i minuti di recupero, nell’ultimo di questo Zaniolo trova l’occasione migliore della partita ma ancora una volta Suzuki interviene. 

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