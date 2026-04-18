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domenica 19 Aprile 2026
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Serie A, oggi Roma-Atalanta – La partita in diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, i giallorossi ospitano l’Atalanta all’Olimpico in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. La squadra del grande ex Gasperini arriva alla sfida dopo il successo dell’ultimo turno contro il Pisa, mentre i nerazzurri hanno perso contro la Juventus. Calcio d’inizio alle 20:45.  

Dove vedere Roma-Atalanta? La partita verrà trasmessa da Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). La partita sarà visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now. 

 

Nel prossimo turno di campionato, la Roma sarà impegnata al Dall’Ara contro il Bologna sabato 25 aprile alle 18. Trasferta anche per l’Atalanta, di scena all’Unipol Domus contro il Cagliari lunedì 27 alle 18:30. 

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