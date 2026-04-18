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sabato 18 Aprile 2026
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Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Tragedia a Cossombrato, nell’astigiano. Secondo i primi accertamenti un uomo di 57 anni di origine albanese avrebbe ucciso a roncolate l’ex moglie e il nuovo compagno, anch’essi di origine albanese, e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal castello del paese. I corpi delle due vittime sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi in un fosso a poca distanza l’uno dall’altro nei pressi di un campo dove si trovano alcuni alveari di cui a quanto di è appreso, la coppia si occupava. A dare l’allarme il fratello della donna, preoccupato poiché non aveva notizie della sorella. Accanto ai due corpi è stato trovato anche un attrezzo agricolo con cui sarebbero stati colpiti a morte. L’uomo, invece, si sarebbe gettato dal castello nella notte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. 

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