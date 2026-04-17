Ignora l’alt e fugge tra le strade di Ellera: la Polizia Locale di Corciano arresta un 30enne

Un inseguimento ad alta velocità tra le strade del centro abitato, un uomo che abbandona il veicolo e tenta la fuga a piedi, e alla fine l’arresto. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Corciano ha tratto in arresto un 30enne di origine albanese, gravato da numerosi precedenti di polizia, per fuga pericolosa conseguente alla violazione dell’obbligo di fermarsi all’alt e per reingresso illecito nel territorio nazionale.

Tutto è iniziato durante un normale controllo di routine. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura, ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga. L’inseguimento si è sviluppato tra le strade di Ellera di Corciano, con l’uomo che ha mantenuto una condotta di guida estremamente pericolosa, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada con sorpassi azzardati.

Dopo aver abbandonato il veicolo, il fuggitivo ha tentato di dileguarsi a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti. Gli accertamenti successivi hanno rivelato un quadro più grave del previsto: il soggetto si trovava irregolarmente sul territorio nazionale, in quanto già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza emersi, il 30enne è stato arrestato. A seguito della convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza domiciliare notturna. Contestualmente, è stato concesso il nulla osta per la sua espulsione dal territorio dello Stato.