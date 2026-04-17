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venerdì 17 Aprile 2026
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Benzina e diesel, prezzi carburanti scendono ancora

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(Adnkronos) –
Prosegue il calo dei prezzi medi di benzina e diesel, nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni petrolifere internazionali. Oggi venerdì17 aprile i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,769 euro/litro (-4 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,124 euro/litro (-10 millesimi). Il Gpl è a 0,795 euro/litro (invariato), il metano a 1,581 euro/kg (-3). In autostrada, la benzina self è a 1,803 euro (-4), il diesel a 2,161 euro (-8), il Gpl a 0,901 euro (+1) e il metano a 1,592 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di tre centesimi sul gasolio. Per Tamoil -2 cent sul gasolio. 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,774 euro/litro (compagnie 1,775, pompe bianche 1,771), diesel self service a 2,135 euro/litro (compagnie 2,135, pompe bianche 2,135). Benzina servito a 1,910 euro/litro (compagnie 1,949, pompe bianche 1,838), diesel servito a 2,272 euro/litro (compagnie 2,308, pompe bianche 2,203). Gpl servito a 0,802 euro/litro (compagnie 0,806, pompe bianche 0,797), metano servito a 1,583 euro/kg (compagnie 1,584, pompe bianche 1,581), Gnl 1,534 euro/kg (compagnie 1,554 euro/kg, pompe bianche 1,520 euro/kg). 

Sulla benzina self service Eni è a 1,774 euro/litro (1,979 il servito); IP a 1,779 (1,946 servito); Q8 a 1,773 (1,946 servito); Tamoil a 1,771 (1,850 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,113 (2,316 servito); IP a 2,158 (2,323 servito); Q8 a 2,131 (2,316 servito) e Tamoil a 2,130 (2,215 servito). 

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