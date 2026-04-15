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mercoledì 15 Aprile 2026
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Sinner scatenato a Montecarlo, canta ‘We are the Champions’ con Laila

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scatenato a Montecarlo. Il tennista azzurro ha vinto, per la prima volta in carriera, il Masters 1000 del Principato battendo Carlos Alcaraz in finale e tornando così numero 1 del mondo. Nelle ore immediatamente successive alla finale, Sinner si è lasciato andare a una festa senza freni, che dalla piscina del circolo di Montecarlo, in cui si è tuffato dopo il match, si è spostata nei locali monegaschi. 

Virale è diventato infatti un video che ritrae Sinner a tavola in un ristorante di Montecarlo insieme al suo team e accanto alla fidanzata Laila Hasanovic, presente per tutto il torneo sugli spalti del Court Rainier III. L’azzurro ha quindi intonato ‘We are the Champions’, il noto brano dei Queen diventato un vero e proprio inno dopo ogni trionfo sportivo. 

Un video diventato virale su X mostra quindi un Sinner inedito cantare sguaiato insieme alla fidanzata e in compagnia del team, della famiglia e degli amici sventolando in area i tovaglioli. 

 

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