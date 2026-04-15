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mercoledì 15 Aprile 2026
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Sanità, Filippini (Sanofi): “Prevenzione e collaborazione pubblico-privato per Ssn sostenibile”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Ci troviamo di fronte a un quadro geopolitico di grande complessità e le aziende farmaceutiche innovative, come Sanofi, hanno un ruolo strategico fondamentale: collaborare con il sistema sanitario, il Governo e le istituzioni per garantire la sostenibilità della sanità e l’accesso continuo all’innovazione”. Lo ha detto Fulvia Filippini, Public Affairs Head Sanofi Italia, intervenuta oggi a Roma al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’. Secondo Filippini, “una grande opportunità in questa direzione è rappresentata dal Testo unico promosso dal sottosegretario Marcello Gemmato, che potrebbe continuare a rafforzare la farmaceutica e metterla al centro delle politiche di crescita e sostenibilità del Paese”.  

Per Sanofi, ha aggiunto, “la collaborazione pubblico-privato è una leva essenziale. Ci troviamo in una sorta di ‘tempesta perfetta’: invecchiamento della popolazione, aumento dei bisogni di salute e sfide di sostenibilità economica. La vera domanda è come rendere l’innovazione sostenibile”. In questo contesto, la prevenzione è considerata la risposta chiave. Filippini ha sottolineato “come a livello europeo si stia aprendo una fase favorevole, grazie a un nuovo quadro economico che consente di considerare gli investimenti in prevenzione non come spesa corrente, ma come investimenti in grado di liberare risorse future”. A supporto di questa tesi, ha citato l’esempio delle “campagne di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), che hanno già prodotto risultati significativi in termini di riduzione dei ricoveri e dei costi sanitari. In alcune regioni, come Toscana e Lombardia, si sono registrati cali delle ospedalizzazioni rispettivamente fino al 90% e al 74%. Questa è la direzione da seguire: investire in prevenzione per garantire innovazione e sostenibilità al sistema sanitario”, ha concluso. 

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