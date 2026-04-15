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mercoledì 15 Aprile 2026
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Juventus, infortunio per Milik: stagione finita. Emergenza attacco per Spalletti

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(Adnkronos) –
Infortunio per Arkadiusz Milik. L’attaccante della Juventus, appena rientrato da problemi fisici in serie che ne hanno condizionato le ultime stagioni, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dai campi per 4-5 settimane. La sua stagione, quindi, è da considerarsi conclusa in anticipo, con Spalletti che si ritrova in emergenza in attacco in vista della prossima partita contro il Bologna, valida per la 33esima giornata di Serie A, con solo David e Openda disponibili. 

Milik quindi salterà non solo la sfida casalinga contro la squadra di Italiano, ma anche tutte le restanti partite della stagione.  

Appena rientrato in campo per degli spezzoni di partita contro Sassuolo e Genoa, l’attaccante polacco dovrà restare ancora ai box, con la sua assenza che si aggiunge a quella di Dusan Vlahovic, anche lui vittima di infortunio nelle scorse settimane. 

 

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