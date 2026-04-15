spot_img
mercoledì 15 Aprile 2026
spot_img

Harry e la terapia prima dei figli: “Mi sono purificato per essere un padre migliore”

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – In terapia per essere un padre migliore: il Principe Harry ha raccontato durante una tappa del suo tour in Australia, a Melbourne, il suo rapporto con la terapia, fatta prima di avere i suoi bambini, e l’impatto che questa ha avuto sulla paternità. Il Duca di Sussex è intervenuto ad un evento di ‘Movember’ – iniziativa benefica di raccolta fondi nata nel 2003 nella città australiana con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla salute maschile, anche quella mentale – dedicato in particolare al tema della paternità. 

Harry, 41 anni, ha spiegato che prima di aver avuto i due figli, il Principe Archie, 6 anni e la Principessa Lilibet, 4 anni, si è sottoposto a delle sedute: “Sicuramente da un punto di vista terapeutico vuoi essere la versione migliore di te stesso per i tuoi figli”, ha dichiarato durante la discussione con il direttore della ricerca sulla salute maschile di ‘Movember’, il Dottor Zac Seidler. “E sapevo di avere cose del passato da affrontare e dovevo prepararmi a purificarmi”.  

Prima della nascita di Archie, ha poi ricordato, il terapeuta lo esortò a cercare di “essere consapevole” del suo modo di sentirsi “una volta nato il bambino”. E lui – ha spiegato a Melbourne – sentì una “disconnessione” nei primi giorni: “Mia moglie era quella che creava la vita, e io ero lì ad assistere”, ha ricordato. Harry ha concluso la sua apparizione ricordando ai padri che “non sono soli” mentre affrontano le realtà della genitorialità. “Ai papà e ai futuri papà: sì, è un caos. Avrete un’altalena di emozioni — e non giudicate voi stessi” ha detto. 

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie