Grande successo per Vite di donna 2026: gia’ in cantiere la quarta edizione

Si è chiusa lo scorso fine settimana la terza edizione di “Vite di donna”, la rassegna culturale che per un mese intero ha animato il comune con un ricco cartellone dedicato all’universo femminile. Dal 7 marzo al 12 aprile, letteratura, teatro, pittura, musica, convegni e mostre hanno coinvolto scuole, artisti e appassionatori provenienti da tutta la regione.

Il risultato più emblematico della manifestazione è stato il successo della mostra “Donne da raccontare” dell’artista Cinzia Verni, che ha immaginato e creato dodici vestiti dedicati ad altrettante donne del territorio. L’esposizione ha accolto oltre 1.500 visitatori, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere le storie di donne che nel loro piccolo hanno raggiunto risultati e obiettivi in vari ambiti sociali ed economici.

«Anche quest’anno siamo molto soddisfatti per le proposte offerte dal nostro cartellone – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Francesco Mangano – Vite di donna si conferma come un format vivace e coinvolgente, che a piccoli passi sta diventando un appuntamento importante anche per le opportunità offerte».

Significativa anche la presenza di due collettive di pittura che si sono alternate nella Sala Antico Mulino dall’inizio della rassegna: “Eden”, allestita da Arte in Bottega con le opere di 11 pittori perugini, e “Mosaico di Pace”, arricchita anche dalla partecipazione di artisti stranieri.

Confermata anche quest’anno la tradizione di sostenere una giovane attrice locale. «Come da tradizione, abbiamo sostenuto l’opera di una giovane attrice che ha potuto proporre al pubblico la sua opera – ha aggiunto Mangano – Dopo Caterina Fiocchetti ed Elisa Pistis, abbiamo applaudito Eleonora Cecconi e per le prossime edizioni puntiamo ad incrementare il cartellone con opere di autrici umbre».

La rassegna ha mantenuto anche quest’anno la sua vocazione di riflessione profonda sul ruolo della donna nella società. «Abbiamo acceso le arti umane – ha sottolineato l’assessore – per ribadire che la donna è motore fondamentale dell’umanità e nessuno può permettersi il lusso di svilirne il ruolo, la creatività, la straordinaria unicità nel nostro tempo e nella storia».

Forte dei risultati ottenuti e del consenso riscosso su tutto il territorio, la quarta edizione di “Vite di donna” è già in cantiere. L’obiettivo dichiarato è consolidare e ampliare un cartellone che in tre anni si è affermato come punto di riferimento culturale per l’intera area, con uno sguardo sempre più rivolto alle voci femminili della scena artistica umbra.