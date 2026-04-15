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giovedì 16 Aprile 2026
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Bari, bambino cade dal settimo piano: è gravissimo

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un bambino di circa 8 anni è caduto dall’alto da un balcone al 6°/7° piano al quartiere San Paolo di Bari. Il piccolo è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 

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