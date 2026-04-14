spot_img
martedì 14 Aprile 2026
spot_img

Ucraina, Zelensky annuncia la prima azione di guerra con robot: “Il futuro è in prima linea”

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il futuro è già in prima linea e l’Ucraina lo sta costruendo”. Volodymyr Zelensky annuncia così la prima azione di guerra portata avanti interamente da “sistemi robotici terrestri”.  

“Questi – ha spiegato mostrando su X le foto – sono i nostri sistemi robotici terrestri. Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio, con sistemi terrestri e droni. Gli occupanti si sono arresi e l’operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra”. 

“Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia e i nostri altri sistemi robotici terrestri – ha aggiunto – hanno già portato a termine più di 22.000 missioni al fronte in soli tre mesi. In altre parole, vite sono state salvate più di 22.000 volte quando un robot è andato nelle zone più pericolose al posto di un soldato. Si tratta di alta tecnologia che protegge il valore più alto, la vita umana”. 

 

Zelensky è intanto atteso oggi a Berlino dove arriverà accompagnato da una delegazione composta da diversi ministri del suo governo. Nel confermare la visita e i colloqui con il cancelliere Friedrich Merz, un portavoce del governo tedesco ha sottolineato che si tratterà delle prime consultazioni ufficiali intergovernative che i due paesi tengono da anni. A Berlino si discuterà di sostegno finanziario e militare all’Ucraina, degli sforzi per la ricostruzione e del ritorno dei rifugiati. E’ prevista la firma di diversi accordi ed una conferenza stampa di Merz e Zelensky. 

Una sottostazione elettrica sarebbe intanto stata colpita da droni ucraini nell’oblast di Zaporizhzhia e nella notte si sono udite esplosioni in diverse città della Crimea, secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, precisando che un incendio è scoppiato in una sottostazione elettrica a Melitopol , nell’oblast di Zaporizhzhia, in seguito all’attacco di un drone, lasciando alcune zone della città senza corrente. 

Nel frattempo, riporta Il Kyiv Independent, in Crimea , si sono udite esplosioni nelle città di Simferopol, Feodosia e Kerch, mentre i droni colpivano obiettivi nella penisola in un attacco durato diverse ore. L’Ucraina colpisce regolarmente infrastrutture militari in profondità nel territorio russo e nei territori occupati, nel tentativo di ridurre la capacità di Mosca di continuare a condurre la guerra. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie