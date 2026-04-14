Ucraina, Zelensky annuncia la prima azione di guerra con robot: “Il futuro è in prima linea”

(Adnkronos) – “Il futuro è già in prima linea e l’Ucraina lo sta costruendo”. Volodymyr Zelensky annuncia così la prima azione di guerra portata avanti interamente da “sistemi robotici terrestri”.

“Questi – ha spiegato mostrando su X le foto – sono i nostri sistemi robotici terrestri. Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio, con sistemi terrestri e droni. Gli occupanti si sono arresi e l’operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra”.

“Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia e i nostri altri sistemi robotici terrestri – ha aggiunto – hanno già portato a termine più di 22.000 missioni al fronte in soli tre mesi. In altre parole, vite sono state salvate più di 22.000 volte quando un robot è andato nelle zone più pericolose al posto di un soldato. Si tratta di alta tecnologia che protegge il valore più alto, la vita umana”.

Zelensky è intanto atteso oggi a Berlino dove arriverà accompagnato da una delegazione composta da diversi ministri del suo governo. Nel confermare la visita e i colloqui con il cancelliere Friedrich Merz, un portavoce del governo tedesco ha sottolineato che si tratterà delle prime consultazioni ufficiali intergovernative che i due paesi tengono da anni. A Berlino si discuterà di sostegno finanziario e militare all’Ucraina, degli sforzi per la ricostruzione e del ritorno dei rifugiati. E’ prevista la firma di diversi accordi ed una conferenza stampa di Merz e Zelensky.

Una sottostazione elettrica sarebbe intanto stata colpita da droni ucraini nell’oblast di Zaporizhzhia e nella notte si sono udite esplosioni in diverse città della Crimea, secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, precisando che un incendio è scoppiato in una sottostazione elettrica a Melitopol , nell’oblast di Zaporizhzhia, in seguito all’attacco di un drone, lasciando alcune zone della città senza corrente.

Nel frattempo, riporta Il Kyiv Independent, in Crimea , si sono udite esplosioni nelle città di Simferopol, Feodosia e Kerch, mentre i droni colpivano obiettivi nella penisola in un attacco durato diverse ore. L’Ucraina colpisce regolarmente infrastrutture militari in profondità nel territorio russo e nei territori occupati, nel tentativo di ridurre la capacità di Mosca di continuare a condurre la guerra.

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