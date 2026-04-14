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martedì 14 Aprile 2026
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Ritorno vincente per i Cesaroni, la prima puntata trionfa nel prime time

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Ritorno vincente per i Cesaroni sui Canale 5. La prima puntata della nuova stagione della storica serie con Claudio Amendola, andata in onda ieri sera, ha infatti ottenuto 3.486.000 telespettatori e uno share del 22,6%. Secondo gradino del podio per Rai1 con l’esordio della nuova serie ‘La Buona Stella’, vista da 2.768.000 telespettatori (share del 16,2% di share). Terzo posto su Rai3 per l’ultima puntata del programma ‘Lo Stato delle Cose’, seguita da 1.205.000 telespettatori ( share dell’8%).  

Fuori dal podio su Italia1 ‘The Trasnporter Legacy’ ha interessato 913.000 telespettatori (share del l 4,9%) mentre su Tv8 ‘GialappaShow’ ha totalizzato 811.000 telespettatori pari al 5,2%. Su La7 ‘La Torre di Babele’ ha realizzato 704.000 telespettatori e il 3,7% e su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha raggiunto 658.000 telespettatori (share del 5,1%). Su Rai2, invece, ‘The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno’ ha totalizzato 622.000 telespettatori e il 3,9% di share mentre su Sul Nove ‘Little Big Italy’ ha registrato 469.000 telespettatori e il 2.6% di share. 

Nell’access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 con 5.578.000 telespettatori e il 26% di share ha battuto ‘Affari Tuoi’ che su Rai1 ha conquistato 5.105.000 telespettatori e il 23,7% di share. Sempre sulla rete ammiraglia della Rai il programma ‘Cinque Minuti’ è stato visto da 4.608.000 spettatori (22,2% di share). Ottimi ascolti per La7 con ‘Otto e Mezzo’ che ha interessato 2.061.000 telespettatori (share del 9,6%). Nella fascia preserale su Rai3 l’esordio del nuovo programma di Fabio Volo ‘Kong – Con la Testa tra le Nuvole’ è stato visto da 771.000 telespettatori (share del 3,8%). 

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