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martedì 14 Aprile 2026
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Miopia pediatrica, disponibile in Italia un collirio che la rallenta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – E’ disponibile per gli oculisti italiani l’atropina solfato 0,01%, il primo medicinale approvato dalla Commissione europea per rallentare la progressione della miopia nei bambini. Lo annuncia in una nota Santen Italia, evidenziando che gli studi clinici hanno dimostrato come i colliri a base di atropina a basso dosaggio sono efficaci nel rallentare la progressione della miopia. L’atropina solfato 0,01% – spiega l’azienda – è il primo trattamento farmacologico approvato dall’Europa che offre agli oculisti una nuova opzione per rallentare la progressione della miopia e aiutare a proteggere la vista dei bambini per il futuro. Si tratta di un cambio di paradigma: fino a oggi, infatti, i pazienti hanno dovuto ricorrere a formulazioni galeniche, ma ora dispongono di un prodotto industriale registrato.  

La miopia in età pediatrica è in crescita a livello mondiale, si ricorda nella nota: l’aumento dell’esposizione agli schermi e la riduzione del tempo trascorso all’aperto rappresentano fattori chiave nel peggioramento della salute visiva dei più giovani. La progressione della miopia è in genere più rapida nei bambini più piccoli, pertanto è necessario un trattamento il più precoce possibile per rallentare tale progressione e ridurre il rischio di severe complicazioni per la salute degli occhi in età avanzata. I genitori e i pediatri possono svolgere un ruolo importante nell’identificare il problema in fase precoce. Allo stesso tempo, gli oculisti possono intervenire per rallentare la progressione della miopia, contribuendo a ridurne i rischi di insorgenza di patologie oculari in età adulta e migliorare la qualità di vita dei bambini. 

L’atropina solfato 0,01% – dettaglia la nota – è un marchio registrato di Santen Pharmaceutical Co. approvato dalla Commissione europea ed è un collirio indicato per rallentare la progressione della miopia nei pazienti pediatrici. Il trattamento può essere avviato nei bambini di età compresa tra 3 e 14 anni con un tasso di progressione pari o superiore a 0,5 D (diottrie) all’anno e una gravità compresa tra -0,5 D e -6,0 D. L’approvazione è supportata dallo studio di fase 3 Star, che ha dimostrato che l’atropina solfato 0,01% ha ridotto significativamente la progressione annuale della miopia con un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole. Il collirio a basso dosaggio di atropina è da somministrarsi una volta al giorno prima di coricarsi. Il prodotto è concesso in licenza da Sydnexis alla consociata di Santen con sede in Svizzera (Santen Sa) per la registrazione e la commercializzazione in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Con oltre 130 anni di esperienza nella salute degli occhi, Santen – conclude la nota – continuerà a collaborare con gli operatori sanitari, le organizzazioni di pazienti e i responsabili politici per affrontare il crescente problema della miopia infantile. Il lancio dell’atropina solfato 0,01%rafforza l’impegno di Santen a favore dell’intervento precoce e di migliori risultati nella cura oculistica pediatrica. 

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