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martedì 14 Aprile 2026
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Linguaggi, strumenti e trasformazioni al centro del Forum It & Intelligence

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(Adnkronos) – Nell’attuale fase di transizione digitale, il tema non è più l’adozione delle tecnologie, ma la loro integrazione nei modelli decisionali e organizzativi: da qui prende forma la quinta edizione del Forum It & Intelligence. Un grande successo la quinta edizione del Forum It & Intelligence, l’appuntamento di Comunicazione italiana dedicato all’information technology e alle nuove intelligenze digitali, che ha riunito presso Assolombarda, a Milano, l’ecosistema dell’innovazione per una giornata di confronto sui linguaggi, gli strumenti e le trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra persone, dati e tecnologie. 

Più 1.000 iscritti e oltre 120 speaker, tra chief information officer, head of Ai, head of data e Ciso di alcune tra le principali aziende italiane e internazionali, come Edison, Ferrarelle, Plenitude, Cdp, Ama, Impresa Pizzarotti, Credem, Gruppo Iren, Gruppo Hera e Canon Italia, oltre a realtà della pubblica amministrazione come Istat, Inail e Comune di Milano, il Forum si è confermato un punto di riferimento per chi oggi guida l’evoluzione digitale delle organizzazioni, affrontandone le implicazioni strategiche, operative e culturali. 

Tra i momenti principali della giornata, il talk show di apertura ‘Il linguaggio delle intelligenze e la nuova relazione tra persone e tecnologie’ ha posto al centro il ripensamento del rapporto tra voce umana e intelligenza artificiale nei processi aziendali, evidenziando al contempo l’evoluzione della funzione It: da struttura di supporto a snodo strategico della governance. Il confronto ha coinvolto Alberto Bigolin (Innovo Renewables), Pierpaolo D’Odorico (Datapizza), Guido Di Fraia (Università Iulm), Antonella Periti (Edison) e Sandro Puzelli (Ferrarelle). A seguire, il main keynote speech ‘Dual intelligence: le sfide dell’enterprise Ai’ di Giacomo Ciarlini, co-founder e cio di Datapizza, ha richiamato l’attenzione su una criticità ormai strutturale: la difficoltà, per molte organizzazioni, di trasformare la sperimentazione sull’intelligenza artificiale in valore concreto, misurabile e scalabile. Spazio inoltre all’innovation speech ‘L’era della resolution platform: guidare l’innovazione It dell’assistenza a clienti e dipendenti tra automazione intelligente ed empatia umana’ di Stefano Tosi, enterprise account executive di Zendesk, dedicato all’evoluzione dei dipartimenti It, sempre più chiamati a integrare efficienza operativa, automazione e qualità della relazione. 

In una delle sale parallele, la phygital interview ‘Cybersecurity It/Ot: un approccio integrato tra convergenze, differenze e tutela del business’, realizzata in collaborazione con Innovio, ha messo a fuoco le nuove sfide della sicurezza in ambienti It e Ot sempre più interconnessi. Al centro del confronto, la necessità di un approccio integrato alla cybersecurity, in grado di proteggere dati, impianti, processi e continuità operativa. Riflettori puntati inoltre sul Datapizza Ai lab, lo spazio a cura del main partner Datapizza che, attraverso demo live e momenti di confronto con il team R&D, ha offerto ai partecipanti una panoramica concreta sulle applicazioni dell’Ai in ambito aziendale, dall’orchestrazione dei sistemi all’analisi avanzata di dati e documenti. In parallelo si sono svolte sessioni in formato phygital, executive circle, tavoli tematici, incontri di business e momenti di networking, confermando il Forum come piattaforma di relazione oltre che di contenuto. 

Hanno sostenuto l’evento il main partner Datapizza; il main media partner Adnkronos; gli official partner Innovio e Zendesk; i content partner assist digital, OpenText, SylloTips, WeAreProject, WIIT e Yubiq; i forum partner Brother, Humans.tech e Klaaryo e il media partner FASI.eu. 

Nelle prossime due settimane saranno rese disponibili su comunicazioneitaliana.tv le registrazioni delle sessioni e le sintesi dei tavoli tematici a porte chiuse. I temi emersi troveranno continuità il 23 aprile a Roma con il Forum transizione digitale, realizzato in collaborazione con Sap Concur, appuntamento dedicato all’innovazione digitale e agli impatti dell’intelligenza artificiale sulla pubblica amministrazione. 

economia

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