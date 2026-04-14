Iran, nave cinese attraversa Hormuz e sfida il blocco di Trump. Oggi primi colloqui Israele-Libano – Diretta

(Adnkronos) – Il fronte della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si concentra oggi, martedì 14 aprile, sullo Stretto di Hormuz, snodo chiave per il traffico mondiale di petrolio. Dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump, una petroliera cinese, la Rich Starry, è comunque riuscita ad attraversare lo stretto. Lo rivelano i dati di MarineTraffic, LSEG e Kpler. La petroliera e la sua proprietaria, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, sono state sanzionate dagli Stati Uniti per aver intrattenuto rapporti commerciali con l’Iran.

Dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, il Pakistan si è proposto di ospitare un secondo round di colloqui prima della scadenza del cessate il fuoco. Secondo il Nyt, Trump ha respinto l’offerta dell’Iran di una sospensione di 5 anni dell’arricchimento dell’uranio, chiedendo uno stop di 20 anni.

Primi colloqui diretti intanto oggi tra Israele e Libano. L’incontro, ospitato dal segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington, coinvolge per ora i rispettivi ambasciatori e punta ad avviare un negoziato più ampio tra i due Paesi. Sul tavolo la possibilità di un cessate il fuoco e il disarmo a lungo termine di Hezbollah, che però non riconoscerà eventuali intese raggiunte senza il suo coinvolgimento.

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