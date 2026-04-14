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martedì 14 Aprile 2026
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Grande Fratello Vip, stasera 14 aprile: anticipazioni e nuova eliminazione

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5. Accanto a Ilary Blasi ci saranno le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per commentare gli avvenimenti tra gli inquilini nella Casa.  

Dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno unito le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? 

Continuano poi le tensioni tra Paola Caruso e Antonella Elia. Un litigio nato in settimana ha rivelato antipatie e rancori mai del tutto sopiti. Nel corso della puntata, le due si affronteranno in un faccia a faccia per chiarire le loro posizioni. 

Spazio poi alle nomination. Il pubblico dovrà scegliere chi tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo o Blu Barbara Prezia dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Chi sarà costretto a lasciare il gioco?  

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