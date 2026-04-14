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martedì 14 Aprile 2026
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Giulia Michelini a Belve: “Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni. Un mio difetto? Rutto”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Giulia Michelini irresistibile a Belve, un’intervista – che andrà in onda oggi martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2 – in cui l’attrice divertita non si risparmia tra ansie, paure, droghe, un figlio arrivato presto, crisi attoriali e amore e repulsione per il ruolo che l’ha resa celebre in una fiction tv.  

“La gente dice che so’ pazza”, dice subito. E quando Francesca Fagnani, a proposito di droghe, le domanda ‘Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?’, Michelini ha risposto: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…”.  

E sulla domanda di Fagnani ‘Ma lei è dentro o fuori dal circoletto?’, Michelini esplode: “Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!. 

Altro momento esilarante quando alla domanda sul difetto più sgradevole, l’attrice classe 1985 non si trattiene: “Spesso rutto”. E scherza: “E’ liberatorio viene proprio su da sé, a volte mi sveglio la mattine e ahhhh”. L’ultima volta che lo ha fatto? E Michelini: “Qui nel corridoio, durante la presentazione Eh, l’ansia lo fa, lo fa…”, chiude divertita. 

Non mancano momenti di commozione quando Michelini racconta della decisione di diventare madre a 19 anni. ‘Lei va per interrompere la gravidanza, poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?’, è la domanda. L’attrice emozionata: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”.  

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