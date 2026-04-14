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martedì 14 Aprile 2026
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Costruiscono finto casello e incassano il pedaggio per un anno e mezzo, l’incredibile truffa in India

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Truffa incredibile in India. Alcuni uomini sono riusciti a gestire per oltre un anno e mezzo un finto casello autostradale incassando, secondo le stime, circa 75 milioni di rupie, ossia quasi 700mila euro.  

È accaduto nello stato del Gujarat nel 2023 ma la storia è tornata virale in questi giorni sui social network. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il gruppo aveva costruito il casello alla perfezione, sfruttando i terreni abbandonati di una vecchia fabbrica nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch. Segnaletica stradale, cabine e personale per la riscossione del denaro: tutto era apparentemente identico a un casello ufficiale. 

Il pedaggio richiesto era circa la metà di quello statale, un sconto che convinceva molti automobilisti a preferire questo casello, su una strada secondaria, rispetto a quello ufficiale, a pochi chilometri di distanza. Solo dopo 18 mesi le autorità si sono rese conto della truffa e sono intervenute. 

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